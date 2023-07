Milan | ecco Pulisic | è arrivato a Milano | pronto per le visite mediche VIDEO

Ora Pulisic si recherà alla Clinica privata ' La Madonnina ' per iniziare le visite mediche che porteranno alla firma sul contratto quadriennale fino a giugno 2027 con ilDa La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport:i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, ... 'Piùper Pioli'. In arrivo ...Differentemente da Roma e, che finora hanno provato a sondare il terreno per un prestito con ...i più importanti colpi di mercato all'estero CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE GARY MEDEL ...

Calciomercato Milan, ecco Pulisic. Nocerino: "È veramente un talento" La Gazzetta dello Sport

Christian Pulisic é il grande colpo messo a segno dal Milan in questa prima parte del calciomercato estivo. L’americano è pronto a vestire il rossonero dopo una lunga trattativa iniziata a marzo e ...Il piano di Stefano Pioli è chiaro: rosa ampliata, maggiori scelte, varianti tattiche. Loftus-Cheek e Pulisic pedine chiave per l’evoluzione del gioco rossonero. L’allenatore aspetta altri acquisti pr ...