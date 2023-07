Milan | accordo con il Genoa per una doppia cessione

Calciomercato Live: Pulisic al Milan, accordo tra Lazio e Al-Hilal per ... Diretta

Una doppia operazione con il Milan per rafforzare contemporaneamente difesa e attacco. E' ciò che starebbe preparando il Genoa di Alberto Gilardino, atteso dal ritorno in Serie A dopo un solo anno tra ...Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Stefano Pioli si è definito l’architetto del nuo ...