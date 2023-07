Microsoft vince la causa contro l’FTC per l’acquisizione di Activision Blizzard

Brad Smith (Presidente di), Phil Spencer (capo di Xbox) e Bobby Kotick (CEO di Activision Blizzard) hanno espresso la loro soddisfazione, ringraziando il tribunale per una decisione rapida ...Tale esame ha dato i suoi frutti:si è impegnata per iscritto, in pubblico e in tribunale a mantenere Call of Duty su PlayStation per 10 anni a parità di Xbox. Ha stretto un accordo con ...La sentenza permetterà adi chiudere l'acquisizione entro la scadenza del 18 aprile, tuttavia per farlodovrà o trovare un accordo con il CMA, o restare fuori dal Regno Unito; l'...

Microsoft vince la causa con FTC Hynerd.it

Phil Spencer, felice per la vittoria di Microsoft contro la FTC, ha inviato un messsaggio a tutti i dipendenti.Microsoft vince la causa con FTC Dopo una lunga attesa finalmente è arrivato il verdetto sulla causa dell‘FTC (Federal Trade Commission) contro Microsoft per l’acquisizione di Activision Blizzard. Il ...