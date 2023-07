Microsoft vince contro la FTC | l’acquisizione di Activision si farà

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dopo lunghe settimane di attesa è finalmente arrivato il verdetto a favore dinella causaFTC perdiBlizzard. A questo punto l’operazione è ad un passo, scopriamo tutti i dettagli nella seguente news La causa intentata da FTC (Federal Trade Commission)perdiBlizzard è finalmente giunta al termine e a spuntarla è statache ora potrà finalmente completare l’operazione e avviare una colossale svola all’interno del mondo del gaming. Infatti, si tratta di un’acquisizione che, se dovesse andare in porto, rimarrà nella storia come la più grande operazione di mercato mai avvenuta nel mondo tech. Tutto ciò non mina in alcun modo l’esclusività ...

Brad Smith (Presidente di), Phil Spencer (capo di Xbox) e Bobby Kotick (CEO di Activision Blizzard) hanno espresso la loro soddisfazione, ringraziando il tribunale per una decisione rapida ...Tale esame ha dato i suoi frutti:si è impegnata per iscritto, in pubblico e in tribunale a mantenere Call of Duty su PlayStation per 10 anni a parità di Xbox. Ha stretto un accordo con ...La sentenza permetterà adi chiudere l'acquisizione entro la scadenza del 18 aprile, tuttavia per farlodovrà o trovare un accordo con il CMA, o restare fuori dal Regno Unito; l'...

Xbox e Activision: Microsoft vince la causa contro l'FTC!

