Michelle Hunziker | calci e colpi di karate con il campione olimpionico Luigi Busà | ' Voglio imparare tutto'

(Di mercoledì 12 luglio 2023)è sempre stata una donna molto sportiva, non si ferma mai: dagli innumerevoli sport provati agli esercizi in palestra , condivisi sul suo canale youtube 'Iron Ciapet' dove mostra gli ...

è sempre stata una donna molto sportiva, non si ferma mai: dagli innumerevoli sport provati agli esercizi in palestra , condivisi sul suo canale youtube 'Iron Ciapet' dove mostra gli ...Tanti i commenti positivi dei fan alla figlia die di Eros Ramazzotti, che sta condividendo con i suoi follower questo momento intenso e speciale della sua vita. Qualche mese fa, ...Durante il viaggio di ritorno, la figlia diha perso lo zaino nel quale conservava i suoi trucchi per il make up, tra cui anche il gel fissante per le sopracciglia. Nelle ultime ore,...

Lo scorso 8 luglio, nella chiesa romana di San Lorenzo in Lucina, Santo Versace e Francesca De Stefano si sono sposati ...Michelle Hunziker ospite al matrimonio degli amici Santo Versace e Francesca Di Stefano sceglie un outfit che viene bersagliato dalle critiche social. Abito nero effetto vedo non vedo, ...