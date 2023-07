Michelangelo Pistoletto | riflessione artistica nello specchio dell’anima

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il Corriere del Mezzogiorno apre oggi con la notizia “Napoli: in fiamme la Venere degli stracci, l’opera di. L’ipotesi del rogo doloso”. Oramai sappiamo che la storia è come una ruota che gira, parliamo delle varie biblioclastie perpetrate in tutti gli angoli del globo nei millenni, la più recente distruzione dei Buddha di Bamiyan del 2001 e tante altre follie all’ordine del giorno (dalle quali anche gli attivisti di Nuova Generazione non sono esimi). Ma non c’è mai un buon motivo di distruggere l’arte. Forse è solo che non la si è compresa. Cerchiamo quindi oggi di conoscere e capire un po’ meglio Michelangelo. Nel panorama dell’arte contemporanea, Michelangeloemerge come una figura fondamentale. Artista eclettico e visionario,ha lasciato un’impronta indelebile attraverso ...