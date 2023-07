Meteo mercoledì | fiammata africana sull’Italia | attesi 40°C

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 12 luglio 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Secondo le previsioni, l’anticiclone africano continua ad intensificarsi e le temperaturesono in costante aumento. I prossimi giorni saranno caratterizzati da condizioni di caldo intenso, a causa di una massa di aria rovente in espansione da Marocco, Algeria e Tunisia verso l’Europa centro-meridionale. Nella giornata di oggi, martedì, le temperature aumenteranno anche sul versante adriatico, tanto che locali picchi di 38/si potranno raggiungere fin sul Tavoliere delle Puglie, oltre che in Sardegna. Picchi di 36/38°Cin Val Padana, sulle regioni centrali tirreniche, Sicilia interna e Calabria ionica.MERCOLEDI’ 12 LUGLIO. A parte un certo ridimensionamento delle temperature massime al Nordovest, dove comunque ...