Meteo | le previsioni in Campania per mercoledì 12 luglio 2023

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4835m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Allertepreviste: afa. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4819m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e ...

Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Mercoledì 12 luglio 2023 Caldo umido inteso e transito di velature al mattino con presenza di nubi basse tra genovese ...Le proiezioni a livello nazionale sono inquietanti, date anche le condizionifavorevoli agli ... gli arrivi in Veneto potrebbero essere più che doppi rispetto alle, raggiungendo quota ...Una nuova, potente, ondata di calore sta per travolgere la penisola italiana. Mario Giuliacci smonta i sogni di chi pensava di trascorrere le vacanze al fresco. Le nuovediffuse dagli esperti non riservano sorprese e, anzi, speventano tutti i futuri viaggiatori. L'anticiclone africano torna e non lascia scampo. Nei prossimi giorni si registreranno ...

Non si ferma il caldo afoso in Sicilia. Anche per la giornata di mercoledì 12 luglio l’anticiclone Cerbero non dà tregua all’isola. Si continua a boccheggiare con temperature elevate superiori ai 35 g ...Oggi ancora una giornata da bollino rosso a Roma, con le temperature massime che arriveranno a toccare i 36 gradi ...