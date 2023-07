Meteo Italia | arriva Cerbero | quando e dove sono previste temperature sopra i 45 gradi

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il caldo africano non molla e, anzi, è previsto l’arrivo di un nuovo anticiclone africano. Doposarà il turno di Caronte. A spiegare nei dettagli le previsioni ci ha pensato Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it. Dalla scorsa settimana l’sta facendo i conti conmolto alte e un alto tasso di umidità che aumenta la temperatura percepita. Oggi mercoledì 12 luglio è giornata da bollino rosso per diverse città, tra queste anche Viterbo e Bologna, che invece ieri si trovavano fuori dalla liste delle città a rischio. In Sardegna lepiù alte, con picchi che superano i 40e che con l’umidità alle stelle porta quelle percepite anche ai 45. Il sole domina incontrastato, senza segnali di pioggia e di maltempo con le ...

La Liguria sta vivendo, come praticamente, tutta, una fase di caldo intenso che, per qualche ora, vedrà una parziale e temporanea attenuazione ... a Imperia OsservatorioSismico 23.2 . A ...La Liguria sta vivendo, come praticamente, tutta, una fase di caldo intenso che, per qualche ... A La Spezia minima di 24.1, a Imperia OsservatorioSismico 23.2. A corollario si segnala il ...AGI - Aumenta la morsa del caldo sull', immersa in una lunga ondata di calore. Secondo il bollettino di oggi del ministero della ... L'allerta di livello 2 indica 'condizioniche possono ...

Caldo africano, meteo Italia oggi: Roma, Bologna, Milano Adnkronos

In Italia, ai primi posti al mondo per longevità, la fragilità cresce più velocemente dell'aspettativa di vita: tra il 2011 e il 2021, gli italiani sopra i cinquant'anni con fragilità ...