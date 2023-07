Mercedes a metà prezzo | gli italiani impazziscono per questa offerta e farai un figurone

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Comprare unaora è più accessibile che mai: ci sono offerte astracciato che rendono quest’auto alla portata di tutti. Quando si cerca un’automobile affidabile e dal design accattivante è impossibile non pensare alla, marchio tedesco nato al termine della seconda guerra mondiale che nel 2026 festeggerà i suoi primi 100 anni di attività. Decisamente un grande traguardo per una casa automobilistica che nel corso degli anni ha dimostrato di avere pochi rivali nel suo campo. Gli appassionati di automobili sanno perfettamente che quando si parla disi farà riferimento ad uno brand migliori in circolazione., i migliori modelli sul mercato – Grantennistoscana.itPeccato, però, che molto spesso il...

... comunque, da tradizioneè un gran viaggiatore. Ha una batteria da 90 kWh per un'autonomia ... ha le dimensioni di un Q3 e lo spazio di un Q5, e si posiziona atra loro anche per il prezzo.L' Audi Q8 , il SUV di punta della Casa dei Quattro Anelli, sta preparando il restyling dicarriera , come testimoniato dei prototipi camuffati di Q8, Q8 TFSI e SQ8 immortalati in ...- ...Audi Q8, il SUV di punta della Casa di Ingolstadt, è quasi pronto per un aggiornamento dicarriera . Lo dimostrano i prototipi camuffati di Q8, Q8 TFSI e SQ8 che i nostri fotografi ... la-...