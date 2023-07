Mercato Napoli | uscite in mediana | l’Arabia tenta anche Zielinski

Leggi su contropiedeazzurro

(Di mercoledì 12 luglio 2023) In unestivo che da sempre regala colpi di scena, quello targato 2023 non può che passare alla storia come la sessione dei grandi acquisti da parte dei club sauditi. Dopo i numerosi top players già ufficializzati, oraavrebbe bussatoalla porta delper prelevare un centrocampista apparso abbastanza in bilico nelle ultime settimane. Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky, una società araba si sarebbe fatta avanti per il mediano, ormai in uscita dai partenopei. Piotr, l’Al-Ahli piomba suOltre ai vari club “saccheggiati” in questosi starebbe preparando a fare spesein casa ...