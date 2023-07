Mercato Milan | fiducia per Reijnders Intanto parla l’allenatore dell’Az

Chiarite queste dinamiche, sarà la volta di pensare alin entrata per la mediana. DUE ... la stessa fatta pervenire a Napoli,e Inter in passato. Sbloccare il capitolo cessioni ...Commenta per primo Il Bologna, nel mini vertice di, ha comunicato a Thiago Motta che Marko Arnautovic resterà in rossoblù . Secondo quanto ... il Fenerbahce e ilPrima però, servirà piazzare in uscita Divock Origi, che, almeno al momento, non hae che per ingaggio occupa un grande slot per il bilancio del club. Poi, ildovrà affondare ...

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato del Milan. Le parole del giornalista di Sky Sport: "Dopo Loftus-Cheek e Sportiello, il Milan si prepara a ...Parola di Paolo Scaroni, presidente del Milan, a margine dell’evento organizzato dalla società rossonera insieme a BMW, partner ufficiale del club meneghino. Una sensazione che, allo stato attuale dei ...