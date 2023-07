Meloni sul caso La Russa | “Io non sarei intervenuta” Ma difende Santanchè e Delmastro Replica all’Anm

(Di mercoledì 12 luglio 2023) E' rimasta con un palmo di naso, Elly Schlein, sicura che Giorgiaprendesse le parti di Ignazio Lasulla vicenda del figlio denunciato per presunto stupro. Invece la presidente del consiglio l'ha spiazzata: "Comprendo da madre la sofferenza del presidente del Senato, anche se nonnel merito della vicenda. Tendo a solidarizzare per natura con una ragazza che ritiene di denunciare e non mi pongo il problema dei tempi"

- Finisce la conferenza stampa dellaa Vilnius e Elly Schlein commenta: "Non abbiamo sentito una parola sui bisogni del Paese, non una parolasalario minimo". Ok. Ma se laè ...Giorgiaa margine del vertice Nato a Vilnius ha provato a smorzare la tensione che in questi giorni ... E, nel contempo, ha anche preso le distanze dalla nota di Ignazio La Russacaso dell'...... ma del doveroso controllo che il giudice esercitasuo operato. Un giudice che valuta gli ... Salvatore Casciaro, replicando alla premier Giorgia. 'Tanto può accadere se interviene come Gip, ...

E’ rimasta con un palmo di naso, Elly Schlein, sicura che Giorgia Meloni prendesse le parti di Ignazio La Russa sulla vicenda del figlio denunciato per presunto stupro. Invece la presidente ...Giorgia Meloni a margine del vertice Nato a Vilnius ha provato a smorzare la tensione che in questi giorni si è accumulata tra governo e ...