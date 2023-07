(Di mercoledì 12 luglio 2023) "Mi ha sorpreso che in queste ore alcune dichiarazioni dell'Anm abbiano collegato obiettivi storicamente nel nostro programma sulla giustizia a uno scontro fra governo e magistratura quasi come se ...

...unità nell'Alleanza atlantica nessuno è al sicuro dice la presidente del Consiglio Giorgia, ... Si dicedalle dichiarazioni dell' Associazione nazionale magistrati e conferma la ..."Mi ha sorpreso che in queste ore alcune dichiarazioni dell'Anm abbiano collegato obiettivi storicamente nel nostro programma sulla giustizia a uno scontro fra governo e magistratura quasi come se ...***da parole Anm su riforma giustizia come punizione (RCO). 12 - 07 - 23 16:30:01 (0507) 0 NNNN

Meloni, sorpresa da Anm, nessun intento punitivo - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Quanto al caso del figlio di La Russa accusato di violenza verso una ragazza, Meloni sostiene: "Comprendo La Russa, ma non sarei intervenuta. "Tendo a sodalizzare per natura con una ragazza che ...La premier a Vilnius: "La giustizia ha bisogno di correttivi, abbiamo un programma e lo realizzeremo. Non c'è alcun intento punitivo". AGI - Giorgia Meloni si dice "sorpresa che l'Anm parli di scontro ...