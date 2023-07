Meloni | senza unità dell’Alleanza atlantica nessuno al sicuro | per il 2% alla spesa si tenga conto della sostenibilità

"In questo mondo sempre più incerto questo vertice è riuscito a ribadire una delle certezze che abbiamo avuto in questo tempo.È Nerozzi che inaugurerà il festival 'L'Aquila città del libro', una kermesse 'mafia ...che non merita di sopportare tanto vergognoso disonore in nome della volontà politica di Giorgiadi ......e forze come i liberali di Renew Europe e gli stessi esponenti del gruppo europeo di Giorgia... " L'Europa va avanti,mai dimenticare il lavoro e le risorse necessarie ", sottolinea Benifei,...

Meloni: senza unità dell'Alleanza atlantica nessuno al sicuro, per il 2 ... Il Sole 24 ORE

Vilnius, 12 lug. (askanews) - 'Non era un vertice Nato come gli altri, il tema dell'aggressione russa e il domino di conseguenze che ha portato ..."In questo mondo sempre più incerto questo vertice è riuscito a ribadire una delle certezze che abbiamo avuto in questo tempo. (ANSA) ...