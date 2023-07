Meloni rompe il silenzio sui casi giudiziari che coinvolgono il suo partito | «La Russa? Non sarei intervenuta | solidarietà alla ragazza»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Per due giorni, la Lituania è stato il centro dell’Occidente. È nella sua capitale, Vilnius, che circa 40 capi di Stato si sono ritrovati per il vertice Nato. Inevitabilmente, le conversazioni tra i leader dell’Alleanza atlantica hanno gravitato intorno all’aggressionein Ucraina. Tanto l’adesione imminente della Svezia – con il placet di Recep Tayyip Erdo?an -, quanto la promessa che anche Kiev, quando la guerra finirà, potrà aderirvi, hanno causato l’irritazione del Cremlino. Prima di rientrare a Roma con il resto della delegazione italiana – a Vilnius, tra gli altri, erano presenti i ministri Crosetto e Tajani -, la presidente del Consiglio Giorgiaha tenuto una conferenza stampa. «In questo mondo sempre più incerto, questo vertice è riuscito a ribadire una delle certezze che abbiamo avuto in questo tempo: nessuno di noi sarebbe al ...