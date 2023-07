Meloni | no scontro con magistratura ma farò riforma E prende distanze da La Russa

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Giorgiaassicura di non voler "alcun conflitto" con laanche se mette la faccia sulla nota off di Palazzo Chigi in cui si accusava parte delladi fare "opposizione" e "campagna elettorale" e, per la prima volta, parla del caso Lando ledal presidente del Senato suo fedelissimo. Dopo giorni di silenzio, la presidente del Consiglio è tornata a parlare a Vilnius, in una conferenza stampa al termine del vertice Nato. Ma al di là delle questioni geopolitiche, molte delle domande - naturalmente - si sono incentrate sul tema della giustizia e sui tre casi che nelle ultime settimane hanno creato imbarazzo al governo: quello della ministra del Turismo Daniela Santanchè, quello del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e infine ...

Ogginon ha abbassato i toni, ma li ha innalzati ancora di più'. Così Giuseppe Conte a Tg2Post Estate.Il livello di guardia sta per essere superato e occorre fermare lotra politica e magistratura prima che si trasformi in un vero e proprio pericoloso conflitto ... Giorgia(attesa ...Apre unoistituzionale inaudito che non fa bene al Paese'. Così Elly Schlein a Zapping su ... Salvatore Casciaro, replicando alla premier Giorgia. 'Tanto può accadere se interviene come ...

(Adnkronos) - "Ho letto molte cose abbastanza curiose, ma non c'è dal mio punto di vista alcun conflitto con la magistratura. Non c'è sicuramente da parte mia. Chi, diciamo così, confida nel ritorno d ...