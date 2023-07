Meloni | “Nessuna guerra alle toghe | la riforma non è punitiva” E su La Russa è fredda | “Solidarietà a chi denuncia | io non sarei intervenuta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) “Comprendo da madre la sofferenza del presidente del Senato, anche se nonsul merito della vicenda. Tendo a solidarizzare per natura con una ragazza chee non mi pongo il problema dei tempi”. Giorgia“scarica” Ignazio Lasullo scandalo che ha coinvolto il figlio Leonardo, indagato per violenza sessuale dopo essere statoto da una ex compagna di liceo. Difende invece, anche se con intensità diverse, gli altri due esponenti del suo governo e del suo partito finiti nei guai giudiziari, la ministra del Turismo Daniela Santanché e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Nega che lapenale presentata dal Guardasigilli Carlo Nordio sia stata progettata per “punire” lein relazione a ...