Meloni | da madre comprendo La Russa | ma non sarei intervenuta

AGI/Vista - " Voglio dire qui che comprendo molto bene dala sofferenza del presidente del Senato di Ignazio La Russa, anche se non sarei intervenuta ... le parole di Giorgiaalla ...'Comprendo dala sofferenza del presidente del Senato anche se non sarei intervenuta nel merito della vicenda' , ha sottolineato. GUARDA LA CONFERENZA STAMPA DI... va resa più veloce, efficiente, deve essere e apparire imparziale", ha aggiunto. "Per quello che riguarda il caso di Leonardo la Russa, comprendo dala sofferenza del presidente del ...

Kata, appello della madre a Meloni. Anche la Diocesi scende in piazza Corriere della Sera

(Agenzia Vista) Lituania, 12 luglio 2023 "Non c'è sicuramente da parte mia nessuno scontro con la magistratura che abbiamo visto in altre epoche. Temo che chi confidava in questo rimarrà deluso. Noi a ...(Agenzia Vista) Lituania, 12 luglio 2023 " Voglio dire qui che comprendo molto bene da madre la sofferenza del presidente del Senato di Ignazio La Russa, anche se non sarei intervenuta nel merito dell ...