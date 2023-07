Melito | femminicidio Norina Matuozzo | niente ergastolo per Tamburrino

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Uccide la moglie ma evita l’. Sentenza clamorosa per Salvatore, ex fedelissimo del boss Marco Di Lauro accusato dell’omicidio della moglieil 2 marzo 2019. Il ricalcolo della pena è stata stabili dai giudici della terza sezione della Corte d’Assise d’Appello: accolta la tesi difensiva secondo cui il reato di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Femminicidio Norina Matuozzo, niente ergastolo per il "custode" di Marco Di Lauro NapoliToday

Tamburrino si costituì subito dopo il delitto della compagna, rivelando agli inquirenti dove si trovasse il boss latitante. La sorella della vittima: "Una vergogna, un processo già scritto dall’inizio ...Niente ergastolo per l’omicidio di Norina Matuozzo. Lo ha stabilito poche ore fa, la terza corte di assise appello (presidente Vittorio Melito) al termine del secondo grado di giudizio, dopo ...