Medici famiglia | ' con caldo da anziani più richieste stop farmaci | no fai da te'

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug. (Adnkronos Salute) - In questo periodo di intenso calore in molte città italiane, "le maggioriche riceviamo nei nostri studi sono quelle legate alle terapie croniche - come quelle antipertensive, ma non solo - che molti pazienticollegano alche se n

Ha un brutto carattere, scontroso e pessimista, unache ama e detesta, una ragazza, ... Oggi le istituzioni, ie i familiari si rifiutano di affrontare la depressione trattandola come ...L'aumento fuori controllo dei codici bianchi è dovuto alla carenza didiai quali va dato un sostegno in termini di personale amministrativo: in questo modo iaumenterebbero il ...... è quello messo in atto negli ultimi tempi in particolare da un sindacato dei; che si è lanciato in una campagna di pesanti accuse nei confronti degli infermieri die di comunità che ...

Venezia cerca dottori: “Io, medico di famiglia con lo zaino in spalla, adoro il mio lavoro ma in Laguna è dur… la Repubblica

Roma, 12 lug. (Adnkronos Salute) – In questo periodo di intenso calore in molte città italiane, “le maggiori richieste che riceviamo nei nostri studi sono quelle legate alle terapie croniche – come qu ...Avvisi di garanzia a medici, infermieri e personale sanitario per la morte del top manager Fabio Attilio Cairoli, deceduto sul suo yacht a seguito di ...