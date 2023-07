Medici famiglia | ' alcol più insidioso per giovani con alte temperature'

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug. (Adnkronos Salute) - Leelevate non mettono a rischio solo la salute degli anziani. "In questo periodo i ragazzi hanno più possibilità di uscire e divertirsi, fortunatamente. Questo però spesso significa che bevono piùsenza sapere che, con il caldo, quando si è più disidratati, anche quote diminori rispetto a quelle tollerate in altre stagioni si concentrano nell'organismo e possono diventare rilevanti. Con tutti i rischi del caso". Lo spiega all'Adnkronos Salute Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione deidina generale (Fimmg), che sottolinea come negli ambulatori deidisono molte anche le chiamate per le gastroenteriti dei più. Se ...

Roma, 12 lug. (Adnkronos Salute) – In questo periodo di intenso calore in molte città italiane, "le maggiori richieste che riceviamo nei nostri studi sono quelle legate alle terapie croniche – come qu