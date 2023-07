Medici e operatori 118 in piazza a Roma | “Non siamo fantasmi”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) (Adnkronos) – "Non"., infermieri e autisti-soccorritori del Sistema di emergenza territoriale 118 hanno manifestato, dalle 12, inSanti Apostoli aper dimostrare simbolicamente di esistere e reclamare attenzione. Sono arrivati da tutta Italia e, nonostante le temperature roventi, sono rimasti in silenzio, a mani giunte, con indosso le magliette rosse del servizio. Chiedono da tempo una riforma del sistema di emergenza urgenza territoriale e gli stessi diritti e incentivi ottenuti dai colleghi dell'emergenza ospedaliera dopo la pandemia di Covid. "Serviamo lo Stato, incessantemente, h24, di giorno e di notte, salvando vite umane. Migliaia di vite umane ogni anno – sottolinea il presidente Sis118, Mario Balzanelli –quelli che hanno contribuito in ...

