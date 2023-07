Medici e operatori 118 in piazza a Roma | ' non siamo fantasmi'

(Di mercoledì 12 luglio 2023), 12 lug. (Adnkronos Salute) - "Non"., infermieri e autisti-soccorritori del Sistema di emergenza territoriale 118 hanno manifestato, dalle 12, inSanti Apostoli aper dimostrare simbolicamente di esistere e reclamare attenzione. Sono arrivati da tutta Italia e,

...del settore sanitario nel nostro Paese - in cui le donne rappresentano il 70% degli, con ... Più si abbassa l'età, più cresce la presenza femminile: sotto i 65 anni idonna sono il 52,72%...... ma soprattutto con un'azione mirata alla formazione degli. Ed è proprio la formazione quella su cui si sono trovati impegnati ireggiani nella loro prima missione in cui tuttavia ...L'attività verrà svolta daiUsl durante l'orario di servizio " si legge in una nota ", senza ...ai nostri pazienti l'accesso a cure altamente specialistiche e avanzate e ai nostrila ...

Medici e operatori del 118: non siamo fantasmi. La protesta a Roma Doctor33

Roma, 12 lug. (Adnkronos Salute) - "Non siamo fantasmi". Medici, infermieri e autisti-soccorritori del Sistema di emergenza territoriale 118 hanno manifestato, dalle 12, in Piazza Santi Apostoli a Rom ...L'inaugurazione nella giornata di oggi, 12 luglio, alla presenza del questore, del prefetto e dalla manager della Asl pontina. Dall'inizio del 2023 70 episodi solo a Latina ...