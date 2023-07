(Di mercoledì 12 luglio 2023), 12 lug. (Adnkronos Salute) - "Non"., infermieri e autisti-soccorritori del Sistema di emergenza territoriale 118 hanno manifestato, dalle 12, inSanti Apostoli aper dimostrare simbolicamente di esistere e reclamare attenzione. Sono arrivati da tutta Italia e, nonostante le temperature roventi, sono rimasti in silenzio, a mani giunte, con indosso le magliette rosse del servizio. Chiedono da tempo una riforma del sistema di emergenza urgenza territoriale e gli stessi diritti e incentivi ottenuti dai colleghi dell'emergenza ospedaliera dopo la pandemia di Covid. "Serviamo lo Stato, incessantemente, h24, di giorno e di notte, salvando vite umane. Migliaia di vite umane ogni anno - sottolinea il presidente Sis118, Mario Balzanelli - ...

Medici e operatori 118 in piazza a Roma: "Non siamo fantasmi" Adnkronos

Sempre di meno e sempre più stremati, i medici del 118 in Italia sono meno della metà di quelli necessari: attualmente sono circa 2.300 rispetto a un fabbisogno di 6.000 e molti continuano ad andare v ...Medici, infermieri e autisti-soccorritori del Sistema di emergenza territoriale 118 hanno manifestato, dalle 12, in Piazza Santi Apostoli a Roma ...