MEDIASET | BELEN RODRIGUEZ LASCIA LA CONDUZIONE DI TU SI QUE VALES E DE LE IENE

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La rivoluzionecontinua. Dopo Barbara d’Urso e Ilary Blasi questa volta tocca alla nota modella. Lanei giorni scorsi su Instagram ha fatto una storia, dove spiegava la sua uscita da. Ringrazio infinitamenteper tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati assieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni, e per le parole che ha sempre pronunciato per me. Riferendosi ai programmi di Maria De Filippi scrive: Un grazie particolare a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa. Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di ...