(Di mercoledì 12 luglio 2023) Immancabili, imprescindibili, inimitabili. Dagli anni 70 a oggi, ici hanno accompagnato durante l’. Ora gli stilisti li eleggono i gioielli di moda. Manchette e bangle dalle proporzioni extra large spopolano sulle passerellea bella stagione: declinati su look estremamente estrosi o ultra lineari. E allora, come abbinarli e quali scegliere? Un braccialepuò essereUn po’ dea greca, un po’ divapasserelle, negli ultimi anni ihanno occupato un posto speciale nel nostro cuore e soprattutto hanno ornato i look più interessanti. Nell’li troviamo lisci ...

Maxi bracciali e abito minimal: la coppia glamour dell’estate 2023 AMICA - La rivista moda donna

Maxi bracciali, una delle tendenze forti dell'estate 2023. Minimal o scultorei, l'importante è averli e indossarli ...Un nuovo accessorio non è mai di troppo e, a fianco di borse e scarpe eleganti, in questa estate 2023 non possono mancare i gioielli. Perfetti per illuminare le mise future, i preziosi sono capaci di ...