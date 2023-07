Mauro Meluso chi è? Tutto sul nuovo direttore sportivo del Napoli

Il suo posto nell'organigramma dirigenziale del club campione d'Italia sarà occupato da. Un nome che non ha scaldato più di tanto i cuori dei tifosi azzurri: si aspettavano, infatti, uno ...è il nuovo direttore sportivo del Napoli. Lo ha annunciato in un tweet il presidente Aurelio De Laurentiis. "Sono lieto di annunciare cheè il nuovo direttore sportivo del ...Il nuovo direttore sportivo dei campioni d'Italia dopo l'addio di Cristiano Giuntoli in direzione Juventus, èex di Lecce e Spezia. "Sono lieto di annunciare - si legge sul tweet del ...

De Laurentiis annuncia: "Meluso è il nuovo direttore sportivo del Napoli" Goal Italia

CALCIOMERCATO - Il nuovo direttore sportivo del Napoli è Mauro Meluso. Lo ha annunciato Aurelio De Laurentiis, come di consueto sul suo profilo Twitter. Un nome a sorpresa. In questi giorni, infatti, ...Mauro Meluso è da pochi minuti il nuovo direttore del Napoli dopo l'annuncio ufficiale di De Laurentiis. Il ds ha lavorato con Italiano allo Spezia.