«Maurizio Micheli è un algoritmo umano | un guru nella scelta e nella conoscenza dei giocatori» 

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’ex direttore sportivo della Roma, Stefano Caira, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. Caira ha parlato di Cristiano Giuntoli, appena passato dal Napoli alla Juventus. Ha detto che, nonostante la fede bianconera, Giuntoli ha svolto un lavoro egregio nel club di De Laurentiis. Caira ha commentato le parole di Giuntoli sulla sua juventinità. «Non so cosa dire, io sono sempre stato un grandissimo imparziale, pur dicendo sempre quel che penso. Sono arrivato alla Roma pur dichiarando la mia fede calcistica e la mia passione per i giallorossi. Il mio nome è circolato con maggior insistenza per la Lazio e non avrei rifiutato un’avventura in biancoceleste. Un professionista è chiamato a garantire il suo lavoro a prescindere dalla propria fede calcistica. Giuntoli ha raggiunto risultati incredibili con il Napoli». Caira ha ...