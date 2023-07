Maturità | bocciata all’orale dopo la riammissione del Tar

Leggi su zon

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Un caso che ha dell’unico e dell’incredibile, in qualche modo. A Trento, una studentessa aveva ricevuto la bocciatura in quinta superiore, e la conseguente non ammissione all’Esame di, a causa di cinque insufficienze. Si era rivolta al Tar, che l’aveva riammessa con riserva all’esame di Stato. Lunedì 10 Luglio, la studentessa, all’ultimo anno di liceo scientifico, ha sostenuto il colloquio orale ma la commissione l’ha giudicata insufficiente, bocciandola. A riportare la clamorosa notizia è il “T Quotidiano“, secondo cui la decisione del Tar ha posticipato la fine degli esami diper permettere alla ragazza di sostenere la prova. Il consiglio di classe l’avevaa causa delle insufficienze in matematica, fisica, scienze naturali, diritto e italiano. La studentessa aveva fatto ricorso, affermando che la scuola ...