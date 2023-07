Il tour "Tutti i sogni in volo" fa tappa questa sera ad Arezzo: un viaggio tra brani cult, sketch e storie ...... conRodà e Livio Romano di Cassa depositi e prestiti. Sono intervenuti i responsabili delle categorie rappresentate da Anica, il produttore Benedetto Habib,De Cinque Quintili, ...... col rischio incrocio conFerrero, aspirante acquirente del club umbro. RicominciAmo era ... Augello e Gabbiadini sono, da tempo, nel mirino del Cagliari,li vuole a tutti i costi. Non ...

Massimo Ranieri, note d'amore "Mi racconto con grande sincerità" LA NAZIONE

Il tour “Tutti i sogni in volo“ fa tappa questa sera ad Arezzo: un viaggio tra brani cult, sketch e storie inedite ...Sessantamila i biglietti venduti finora per la prima edizione del Green Pop Palermo Fest, organizzata a Palermo da Puntoeacapo e Shake it con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita in collaborazi ...