Massara subito in gioco | è in trattativa con un altro club di Serie A

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Fredericè reduce dal doloroso addio al Milan. Il dirigente è stato silurato insieme a Paolo Maldini e la doppia scelta delrossonero ha fatto molto discutere. Adessopotrebbe rimettersiinin un’altra squadra del campionato diA. Fredericè un dirigente sportivo classe 1968, ex calciatore e allenatore. Di ruolo attaccante, nel corso della carriera da calciatore ha indossato tante maglie: Torino, Pavia, Pescara, Fidelis Andria, Palermo, Arezzo, Moncalieri, Tivoli, Francavilla e Montesilvano. Poi la breve carriera da allenatore come vice di Benevento, Pescara e Martina Calcio 1947 SSD. Poi ha intrapreso la carriera da dirigente, nel ruolo di collaboratore di Walter Sabatini prima al Palermo e poi alla Roma. Nel 2019 il ...

Il lungo addio di Cristiano Giuntoli dopo 8 anni di Napoli non ha comunque consentito ad Aurelio De Laurentiis di muoversi in fretta per la ricerca del suo sostituto. Il patron azzurro, preso dal cast ...