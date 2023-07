Massara | nuovo ds del Napoli | suggestione o realtà?

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il mese di luglio sta plasmando i protagonisti della Serie A 2023/2024, grazie alle ininterrotte trattative di calciomercato. Ogni club che si rispetti, si mette in gioco giorno dopo giorno per ridisegnare la rosa dei propri giocatori. Tuttavia bisognerebbe riservare un occhio di riguardo non soltanto ai protagonisti dell’ambito rettangolo verde, ma anche a chi fa da filtro tra la società e le scelte dell’allenatore. A farsi carico di tale ruolo è il direttore sportivo che, come gli altri componenti della dirigenza, è un elemento imprescindibile. Per il prossimo campionato ilha bisogno di unds e secondo le ultime indiscrezioni, il profilo di Fredericsarebbe in pole position.: De Laurentiis apre i casting per il ds Dopo la partenza di Cristiano Giuntoli dal club ...