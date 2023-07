Maserati - MC20 | nel 2023 sono stati prodotti 600 esemplari

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Nei primi sei mesi di quest'anno, laha prodotto 600. Un numero che non fa gridare al miracolo, ma che è perfettamente in linea con i target del Tridente: dallo stabilimento di via Ciro Menotti a Modena lo scorso annouscite circa 1.200, un numero confermato pure per ilin attesa di ampliare ulteriormente la produzione quando arriverà la versione elettrica Folgore, nel 2025. Gli attuali volumi produttivi, come sottolineato dalla Fim Cisl Emilia Centrale, "garantiscono la saturazione della capacità produttiva dello stabilimento di Modena". In realtà, da gennaio a giugnostate prodotte dieciin meno rispetto al pari periodo dello scorso anno, per via di uno stop di tre giorni dovuto a una carenza di ...