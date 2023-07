Maserati - Ghibli e Levante Ultima | l' addio al V8 è una serie speciale

(Di mercoledì 12 luglio 2023) In occasione del Goodwood Festival of Speed 2023, lapresenta in anteprima mondiale le334V8, due nuovelimitate che celebrano gli oltre 100 mila motori a otto cilindri del Tridente prodotti dal 1959 a oggi. La berlina e la Suv sono destinate a entrare nella storia, poiché saranno gli ultimi modelli del marchio di Modena a montare un V8 biturbo, la cui produzione volge verso la fine. La berlina a benzina più veloce del mondo a 334 km/h. La334deve il suo nome alla sua velocità massima: il biturbo da 580 CV la spinge infatti fino a 334 km/h, un valore che, a detta del Tridente, consegna alla quattro porte il titolo di berlina endotermica dipiù veloce al mondo. La ...

Nella notte tra venerdì e sabato, poco prima delle quattro, una banda di malviventi è riuscita ad introdursi nella residenza, saccheggiando tutto, ed riuscendo a rubare la sua. I ...In pochi minuti i malviventi hanno rapidamente lasciato la casa e sono saliti sull'auto del presidente, unanera, per fuggire velocemente. Secondo gli inquirenti la fuga con l'auto è ...In pochi minuti i malviventi hanno rapidamente lasciato la casa e sono saliti sull'automobile del Presidente per fuggire velocemente, unanera . Secondo gli inquirenti la fuga con l'...

MODENA (ITALPRESS) – All'edizione 2023 di Goodwood Festival of Speed, annuale celebrazione del motorsport e della car culture, Maserati ...