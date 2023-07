Maserati - Ghibli e Levante Ultima | l' addio al V8 è una serie speciale

(Di mercoledì 12 luglio 2023) In occasione del Goodwood Festival of Speed 2023, lapresenta in anteprima mondiale le334V8, due nuovelimitate che celebrano gli oltre 100 mila motori a otto cilindri del Tridente prodotti dal 1959 a oggi. La berlina e la Suv sono destinate a entrare nella storia, poiché saranno gli ultimi modelli del marchio di Modena a montare un V8 biturbo, la cui produzione volge verso la fine. La berlina a benzina più veloce del mondo a 334 km/h. La334deve il suo nome alla sua velocità massima: il biturbo da 580 CV la spinge infatti fino a 334 km/h, un valore che, a detta del Tridente, consegna alla quattro porte il titolo di berlina endotermica dipiù veloce al mondo. La ...

Le ultime V8 del Tridente Per celebrare al meglio il V8 da 580 CV,mostrerà al pubblico di Goodwood la334 Ultima (il numero indica la sua velocità massima in chilometri orari) che ...Levante Trofeo (300 km/h) Se già la nuova Grecale stupisce (sarebbe all'undicesimo posto), la Levante Trofeo fa ancora meglio: monta il motore V8 biturbo da 3,8 litri dellaTrofeo, ...MODENA - Per celebrare l'imminente addio del motore v8 biturbo da 580 CV, laha scelto la vetrina del Goodwood Festival of Speed per presentare le nuove versioni dellae della Levante. Si tratta di due serie limitate che celebrano gli oltre 100 mila motori a ...

Al Goodwood Festival of Speed, annuale celebrazione del motorsport e della cultura automobilistica, Maserati ha orgogliosamente svelato due vetture che fanno il loro debutto mondiale: la Ghibli 334 Ul ...