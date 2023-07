(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’effetto breeze ha conquistato definitivamente il mondo della cosmetica, soprattutto in fatto diin tessuto. Se fino a qualche tempo fa in molti erano scettici circa l’efficacia anti-età del freddo sulla pelle, oggi non è più così. E mentre le multinazionali dell’elettronica sviluppano nuovi refrigeratori dotati di una piccola area destinata ai cosmetici (nella parte interna dello sportello dove la temperatura non è troppo alta né troppo bassa), sui social spopola l’hashtag #minifridge con post e feed invasi da deliziosi miniriferi in fotogeniche nuance rosa Barbie. Il trend arriva dalla Corea dove i mini fridge esistono da anni e sono molto utilizzati. Poi è stato cavalcato anche dai facialist delle star.: come conservarli inrifero Shani ...

Maschere e patch: i migliori da conservare in frigo per l'estate AMICA - La rivista moda donna

In estate, patch e maschere per viso e occhi possono essere conservati in frigorifero per aumentarne l'effetto refresh. Ecco come ...