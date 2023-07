Marta Bastianelli saluta | “Ho realizzato tutti i sogni | lascio qualcosa alle giovani Mia figlia in bici? Non sarei tranquilla”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 luglio 2023) The last dance. L’ultimo ballo diè stato domenica nella tappa conclusiva del Giro Donne 2023 da Sassari ad Olbia di 126,85 km. Perè stato l’ultimo giorno in gruppo, l’ultimo giorno da atleta professionista prima del ritiro. La portacolori del Team Uae Adq nella sua vita ha affrontato il ciclismo con il cuore e con la testa. Ha vinto dai Mondiali (nel 2007 a soli vent’anni) agli Europei (nel 2018) portando avanti con fierezza la figura della donna incletta, diventando uno dei punti di riferimento del nostro movimento che mancherà tanto in gruppo.in gruppo è stata una delle prime atlete a ripartire dopo la gravidanza, anzi ad essere quasi più forti di prima. Dopo la nascita di Clarissa spiccano, tra gli altri, il titolo di Campionessa Europea e il Giro delle ...