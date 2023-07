Marlon torna in Brasile | ufficiale la nuova avventura dell’ex Monza

(Di mercoledì 12 luglio 2023)ha salutato l’Italia ed èindopo le esperienze con Sassuolo eil suo passaggio alla Fluminenseha salutato l’Italia ed èindopo le esperienze con Sassuolo eil suo passaggio alla Fluminense. «La Fluminense non era solo la mia priorità, ma la mia unica scelta.re qui è il giusto ringraziamento nei confronti del club che mi ha formato».

... con coinvolgimento del pubblico ("Brando è sempre lui " con le tastiere in evidenza) e ... Coro cheanche sul finale con "Urlando contro al cielo". Evviva il rock È un sorprendente Ligabue ...Stasera, 5 luglio, grazie a Rai 2 siai Caraibi con le indagini dell'ispettore Parker nella serie Delitti in Paradiso . Anche ... Jeremy Herbert Tahj Miles: OfficerPryce Alexandra Moloney: ...Scomparsi 2004 -Brando: Tra i divi di Hollywood è il bello e tenebroso per antonomasia, ma ... 1997 - Dopo 155 anni di amministrazione britannica, Hong Kongsotto la sovranità cinese . ...

L'EX MONZA MARLON TORNA IN BRASILE - Sportmediaset Sport Mediaset

Nuova avventura per il difensore centrale brasiliano Marlon Santos da Silva Barbosa. L'ex Monza (30 gettoni per lui nel 2022-23, ...Jamie Foxx, a quanto pare, è stato avvistato recentemente su uno yacht con le sue condizioni che sembra essere notevolmente migliorate.