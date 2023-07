Marica Pellegrinelli | Ho avuto un tumore | oggi sono più forte

confessa di essere stata operata per un tumore: che cosa le è successo e come sta ...e la sua battaglia contro il cancroha sconvolto tutti con la sua confessione: l'ex moglie di Eros Ramazzotti ha rivelato di aver affrontato una ...commenta 'Un anno fa mi operavo, ho avuto l'enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro'. Lo ha scritto su Instagram, rivolgendo ai suoi follower un appello alla prevenzione. La modella ed ex moglie di Eros Ramazzotti ha rivelato di essere stata colpita da un tumore e ha ringraziato tutte le ...

L'ex moglie di Eros Ramazzotti rivela sui social la sua lotta contro un cancro: "Non ne ho mai parlato per riservatezza, paura, scaramanzia. Ne sono uscita più forte, fate prevenzione" ...Marica Pellegrinelli confessa di essere stata operata per un tumore: che cosa le è successo e come sta oggi ...