Marcello Masi | il boss degli ascolti TV

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Una volta esisteva ildelle torte, poi ildelle cerimonie e così via. Adesso abbiamo anche il(TV). Èvero "king" della televisione italiana. Fada paura con qualsiasi programma e in qualsiasi orario: da Linea Verde al nuovissimo Camper è sempre il

... Ludovica Zambelli / Ot Dont Miss To Wish; Rebecca Folcia / LS Dun Bleu Berry; Lucio... Sebastiano Valtorta / Four Season Whiz; Giovannide Vargas / Chex Aristocrat MR: Stefano Cerutti / ...... a parte i romanzi e i film di fantascienza, fu nel 1986 o 1987 (più probabilmente) da... ebbi modo di assistere a una conferenza del sociologo Domenico De, e anche lui ne preannunciava l'...... in onda da lunedì a venerdì alle 12.35 fino alle 13.30 condotta in diretta da. Questo giovedì 6 luglio Camper sarà a Ovada dove è protagonista il Dolcetto, mentre ad Acqui Terme ci ...

Marcello Masi: “Una vita in Camper e una tv su misura” L'Identità

11 Luglio 2023 - Settimana storica per i colori dell'orienteering Pol.Masi ( questa volta con la maglia della nazionale italiana), con tre medaglie d'argento ai Campionati - Renonews.it ...La Russa non va al funerale di Forlani: paura di essere rimproverato da Mattarella Masi ci teneva a rimanere alla Consap, tanto ...