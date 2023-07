Mara Venier e la figlia insultate dopo il lutto subito | la conduttrice sbotta FOTO

Mamma e figlia hanno partecipato al concerto di Ultimo: nulla di sbagliato, anzi, per questo la padrona di Domenica In ha voluto mettere a tacere i ...nella bufera per aver assistito al concerto di Ultimo in compagnia della figlia Elisabetta che da poco tempo ha perso il marito. Laha deciso di postare una foto per testimoniare il ...e la figlia Elisabetta sono state letteralmente prese d'assalto sui social media dai followers che le hanno accusate di starsi divertendo piuttosto che vivere il momento di lutto che ha ...

Mara Venier e la figlia criticate perché "non rispettano il lutto": la risposta da incorniciare della conduttrice Today.it

Mara Venier e la figlia Elisabetta Ferracini cantano e si commuovono al concerto di Ultimo allo Stadio Olimpico a Roma ...Mara Venier ha replicato contro chi l'ha presa di mira per essersi recata al concerto di Ultimo insieme a sua figlia Elisabetta Ferracini.