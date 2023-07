(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ricomincio da solo, ovvero ecco a voinel tour estivo di 'Ama il prossimo tuo come te stesso', il primo album da solista per il fondatore e frontman degli Afterhours dopo un trentennio ...

Ricomincio da solo, ovvero ecco a voinel tour estivo di 'Ama il prossimo tuo come te stesso', il primo album da solista per il fondatore e frontman degli Afterhours dopo un trentennio e passa al timone del gruppo che ha ...FOTO Dagli Imagine Dragons a Capo Plaza passando per Rosa Chemical, i Coma_Cose, Mezzosangue, gli Articolo 31,e gli Arctic Monkeys, ecco gli artisti e gli eventi previsti nei mesi di ...... tra gli altri, la partecipazione di, nome simbolo del rock italiano degli ultimi trenta anni, ma anche Flaco Biondini, cantante, autore e leggendario chitarrista di Francesco Guccini, ...

Manuel Agnelli: «La band era una gabbia dorata ora voglio provarci a nome mio» leggo.it

Ricomincio da solo, ovvero ecco a voi Manuel Agnelli nel tour estivo di “Ama il prossimo tuo come te stesso”, il primo album da solista per il fondatore e frontman degli Afterhours ...«Tutta la mia vita è stata una pazzia totale e non sono un grande fan di me stesso». Manuel Agnelli, 57 anni, storico frontman degli Afterhours con una nuova, parallela vita ...