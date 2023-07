Manfredonia | trovati morti i due fratellini caduti in un bacino d' irrigazione

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Sono statisenza vita i duerumeni di 6 e 7 anni dispersi a, in provincia di Foggia. I due, secondo quanto si è appreso, eranoin uno dei vasconi per l'profondi 3 metri presenti nella zona, dove erano in corso le ricerche dei vigili del fuoco.

Sono in corso le ricerche a Manfredonia, nella provincia di Foggia, di due bambini di 6 e 7 anni. Stando a quanto si apprende i bambini – si tratterebbe di due fratellini – potrebbero essere caduti in ...Ore di grande angoscia Manfredonia (Foggia) dove sono in corso le ricerche di due bambini di 6 e 7 anni: sono considerati "dispersi" e potrebbero essere caduti in un vascone ...