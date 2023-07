Manfredonia | trovati morti due bambini di 6 e 7 anni Annegati in una vasca d' irrigazione profonda 3 metri

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Duesono statisenza vita all'interno di unad', avevano appena 6 e 7. La tragedia è avvenuta nelle campagne trae Zapponeta in località Fonterosa. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato i corpi dei due bimbi di cittadinanza rumena. Davanti al vascone erano state trovate le loro ciabatte. Per questo le ricerche si erano concentrate proprio nella zona. Il vascone è profondo tre. I genitori avevano lanciato l’allarme nel pomeriggio: non li avevanoin casa. Le prime indagini suggeriscono l’ipotesi che i duesiano caduti nelladi. Ma visto che le ciabatte sono state ritrovate fuori dal vascone, è ...

I bambini avevano 6 e 7 anni ed erano scomparsi da ieri pomeriggio. Il ritrovamento nelle campagne trae Zapponeta Sono statimorti in una vasca per l'irrigazione nelle campagne trae Zapponeta, in provincia di Foggia, i due fratellini rumeni di 6 e 7 anni scomparsi da ...I Vigili del Fuoco li hannolì i corpi dei due fratellini di sei e sette anni , scomparsi martedì pomeriggio nelle campagne di, in provincia di Foggia . A dare l'allarme e a far ..., i due corpicinisenza vita. La ricostruzione della tragedia Due bambini sono statisenza vita all'interno di una vasca d'irrigazione , avevano appena 6 e 7 anni . La ...

Dramma a Manfredonia, trovati morti i due bambini dispersi: avevano 6 e 7 anni Fanpage.it

Sono stati trovati morti in una vasca per l’irrigazione nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta, in provincia di Foggia, i due fratellini ...Tragedia a Manfredonia, in provincia di Foggia, dove due fratellini rumeni di 6 e 7 anni sono morti dopo essere caduti in un vascone per l’irrigazione di terreni in un’azienda agricola pugliese. Le lo ...