Manfredonia | fratellini di 6 e 7 anni annegati in una vasca d' irrigazione | si indaga per omicidio colposo Il buco nella recinzione e la fuga da casa mentre i genitori dormivano

morti a: avviate le indagini Le ricerche sin da subito si sono concentrate sulla vasca d'irrigazione , poiché nelle vicinanze erano state trovate le ciabatte dei due piccoli. ...Si sono concluse nel modo peggiore le ricerche di due bambini nelle campagne di, in provincia di Foggia : i corpi di duedi sei e sette anni sono stati ritrovati nella serata di martedì 11 luglio in un vascone per l'irrigazione di un'azienda agricola ...La tragedia diha scosso l'Italia intera . Due, di 6 e 7 anni, inizialmente dispersi, sono stati trovati morti in una vasca usata per l'irrigazione , grande 40 metri per 40 e profonda 3 . Nel ...

Manfredonia (Foggia), trovati i corpi dei due fratellini dispersi: morti in un bacino per l'irrigazione TGCOM

Il dramma delle condizione dei migranti sullo sfondo della tragedia dei due fratellini morti annegati nelle campagne del Foggiano. A denunciarlo è l’arcivescovo di Manfredonia, Franco Moscone, ha ...Tragedia nel Foggiano: sono stati ritrovati morti annegati i due fratellini di 6 e 7 anni scomparsi ieri da Manfredonia ...