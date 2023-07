Manfredonia Foggia | trovati i corpi dei due fratellini dispersi | morti in un bacino per l' irrigazione

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Usate fotocellule per le ricerche I vigili del fuoco, per cercare di illuminare la zona, hanno utilizzato fotocellule. Questa zona è scarsamente illuminata, il che ha reso più complicate le ricerche.

Sono stati ritrovati i corpi dei due fratellini dispersi da diverse ore a, in provincia di... i corpi senza vita dei due bambini di sei e sette anni che martedì si erano allontanati dalla propria abitazione, nelle campagne trae Zapponeta, in provincia di. I sommozzatori ...

Due bambini dispersi a Manfredonia (Foggia), forse caduti in una vasca per l'irrigazione. Cosa è successo Virgilio Notizie

I sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno recuperato, da una vasca per l'irrigazione, i corpi senza vita dei due bambini di sei e sette anni ...Purtroppo si è conclusa nel modo peggiore la scomparsa di due fratellini nelle campagne di Manfredonia, in provincia di Foggia. Dopo ore di ricerche sono stati ritrovati senza vita i due bambini di 6 ...