Manfredonia | due fratellini di 6 e 7 anni annegano in un invaso per l' irrigazione I genitori avevano trovato le ciabattine a riva

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Duedi 6 e 7sono annegati in unper l'(Foggia). Come temuto fin dall'inizio delle ricerche, questo l'epilogo della vicenda iniziata nel...

Manfredonia (Foggia), trovati i corpi dei due fratellini dispersi: morti in un bacino per l'irrigazione TGCOM

(ANSA) - MANFREDONIA, 12 LUG - Sono stati ritrovati i corpi dei due fratellini dispersi da diverse ore a Manfredonia, in provincia di Foggia. Secondo quanto si è appreso i due bambini sarebbero stati ...