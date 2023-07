Manfredonia | due fratellini annegano in un vascone per l’irrigazione profondo tre metri

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dopo alcune ore di ricerche sono stati ritrovati morti dueche risultavano dispersi a, nel Foggiano. I corpi senza vita dei due bambini sono stati trovati all'interno di uno dei bacini d'irrigazione presenti nella zona e dove erano in corso le ricerche dei vigili del fuoco. I piccoli avevano 6 e 7 anni. L’allarme era scattato quando i genitori, nel pomeriggio, non trovandoli in casa, hanno dato l’allerta. Le ricerche si sono subito concentrate in unper l'irrigazione, non lontano dall’abitazione nei pressi di contrada Fonterosa sulla strada che daconduce a Zapponeta. I sommozzatori e i vigili del fuoco hanno infatti trovato le loro ciabattine nelle vicinanze. Con l’ausilio di fotocellule si è cercato di illuminare la zona, ...

