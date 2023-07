Manfredonia | due fratelli di 6 e 7 anni annegano in un invaso per l' irrigazione

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Bimbi dispersi: ore di grande angoscia(Foggia) dove sono in corso le ricerche di due bambini di 6 e 7: isono considerati "dispersi" e potrebbero essere caduti in...

bambini dispersi a. L'allarme è scattato nella serata di martedì 11 luglio a, in provincia di Foggia . Ibambini si erano allontanati da casa nel pomeriggio e ...fratellini di 6 e 7 anni risultano dispersi a, in provincia di Foggia. I genitori avrebbero denunciato la loro scomparsa nel pomeriggio, non trovandoli in casa. Dalle prime ...fratellini rumeni di 6 e 7 anni risultano dispersi a, in provincia di Foggia. I, secondo le prime informazioni, potrebbero essere caduti in un vascone per l'irrigazione profondo 3 metri. Sono in corso le operazioni di soccorso da parte ...

Due bambini dispersi a Manfredonia (Foggia), forse caduti in una vasca per l'irrigazione. Cosa è successo Virgilio Notizie

Manfredonia – Sono morti i due fratelli di 6 e 7 anni, dispersi dopo essere caduti in un vascone per l’irrigazione di terreni in un’azienda agricola pugliese. Come anticipato da StatoQuotidiano.it, le ...A Manfredonia (Foggia), i corpi di due fratellini di 6 e 7 anni, che risultavano dispersi dal pomeriggio, sono stati ritrovati all'interno di uno dei bacini d'irrigazione presenti nella zona e dove ...